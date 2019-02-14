Осторожно, красная икра!

В Якутске продается фальсифицированная красная икра.

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Якутска предупреждает, что в столице находится в обороте фальсифицированная икра: лососевая зернистая производства ООО «Жемчужина Камчатки», ООО «САХАЛ» и ООО «Золото Камчатки».

Фактически данные предприятия по указанным ими адресам отсутствуют и не зарегистрированы в реестре Росаккредитации.

В ходе надзорных исследований установлено, что изготовленная продукция не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016)

В связи с вышеизложенным, департамент просит всех заинтересованных руководителей и жителей города проверить наличие в продаже икры лососевой зернистой вышеуказанных производителей.

При обнаружении данной продукции в обороте направить информацию на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по РС(Я): sanotdel@14.rospotrebnadzor.ru., тел/факс: 356272.