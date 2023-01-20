20.01.2023
17:10
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Происшествия

Осторожно! Из-за тумана в Якутии происходят множество ДТП

Камри под Камаз влетел сегодня утром в Якутске.

Фото: видео - КРИМЯКУТИЯ
Источник: КРИМЯКУТИЯ

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