Осторожно, грипп! 

О гриппе и мерах его профилактики.

В Якутии продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом мы поговорили с главным внештатным эпидемиологом Минздрава Якутии Марианной Даниловой.

— Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу заболевающих людей. Это связано с тем, что вирус, постоянно меняет свою структуру и новый, измененный вирус, способен поражать человека вновь. Переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус, способен легко проникать через этот барьер, так как иммунитета против этого вида вируса пока организм не выработал.

— Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

— Кто в группе риска?

— дети;

— люди старше 60 лет;

— больные хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и др.;

— больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность);

— больные хроническими заболеваниями печени (цирроз);

— больные с хроническими заболеваниями почек;

— больные с иммунодефицитными состояниями;

— беременные женщины;

— медицинский персонал;

— работники общественного транспорта, предприятий общественного питания и др.

— Как происходит заражение гриппом?

— Грипп очень заразное заболевание. Эта инфекция передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора. Кроме того, вирус гриппа передается через грязные руки.

— Какие симптомы гриппа?

— высокая температура (38-40С);

— озноб, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок сил;

— ухудшение аппетита (тошнота, рвота).

Признаки интоксикации продолжаются около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.

-Какие могут быть осложнения?

— Осложнением от гриппа может быть пневмония (вероятность летального исхода 40%), энцефалиты, менингиты, грипп у беременной женщины может вызвать осложнения беременности, патологии плода, а также обострение хронических заболеваний.

— Если у вас появились симптомы гриппа и ОРВИ незамедлительно обратитесь в поликлинику по месту жительства, только после осмотра пациента врач назначит необходимую схему лечения. Больной гриппом должен соблюдать постельный режим, включить в рацион фрукты и овощи богатые витаминами, рекомендуется обильное питье.

— Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

— Почему нужна вакцинация от гриппа?

— Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации сентябрь — ноябрь.

— Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста. Для надежной защиты от гриппа вакцинацию необходимо проводить ежегодно.

— Вакцинация против гриппа и беременность как проходит?

— Применять вакцину против гриппа у беременных необходимо в связи с тем, что они входят в группу риска по развитию тяжелых форм заболевания. Исследования последних лет доказали безопасность вакцинации против гриппа у беременных женщин.

Основные меры профилактики:

— часто и тщательно мойте руки;

— избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

— придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность);

— пейте больше жидкости;

— в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу;

— регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении;

— реже посещайте места скопления людей;

— используйте маску, посещая места скопления людей;

— избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;

— не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.

Бесплатную вакцинацию можно получить в поликлиниках по месту жительства. Также, можно вызвать выездную прививочную бригаду по месту учебы, работы.