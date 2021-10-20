Осторожно! Гололед осложнил дорожные условия

Сложно однозначно сказать, рады ли якутяне пришедшему потеплению: с одной стороны, хорошо, что зима еще чуточку отсрочила свой приход, а с другой очень непросто пожилым, сердечникам и прочим хроническим больным переносить скачки давления, перепады температуры, да и на улицу лишний раз выходить и выезжать становится проблемой- гололед осложняет движение и для транспорта, и для пешеходов. Как правило, в такие дни, когда столбик термометра колеблется от плюсовых до минусовых отметок в разное время суток и идут осадки (снег, дождь со снегом), дороги и тротуары покрываются толстой коркой бугристого льда, и даже там, где обледенелые участки посыпаны песком, передвигаться что на колесах, что пешком бывает сложно. В такой ситуации необходимы не только безоговорочное следование ПДД (не дай Бог пытаться проскочить на мигающий сигнал светофора, не остановиться заранее перед пешеходным переходом или не пропустить кого-то на нерегулируемом перекрестке!), но и повышенная внимательность и благоразумие. Очевидно, что скорость нужна такая, чтобы можно было затормозить, водителям при движении не стоит забывать смотреть в зеркала, обращать внимание на боковой интервал и дистанцию, позаботиться об исправности тормозной системы и осветительных приборов, смене резины на соответствующую сезону. Пешеходам тоже нужны и внимательность, и осторожность, и благоразумие: нелепо выходить на проезжую часть, не осмотревшись, и не убедившись, даже на пешеходном переходе, даже на зеленый сигнал светофора, что водители видят пешего участника и остановились. Никакая машина, даже самая современная и совершенная, с шипованными колесами и с опытнейшим водителем за рулем не остановится мгновенно! А это значит, что возможный тормозной путь на скользкой дороге надо учитывать, когда ваш пеший маршрут пересекается с любым из автомобильным маршрутов: не только на дороге, но и во дворах, на парковках, въездах –выездах с территорий.

Неожиданно принесенное серией циклонов со стороны Красноярского края тепло осложнило ситуацию на дорогах региона. Выпавший ранее снег подтаял днем и превратится в ледяной каток ночью во многих районах республики. Не все автомобилисты оказались вновь готовы к таким переменам погоды и дорожных условий.

Так, 19 октября около 22 часов в ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с. Сырдах совершен наезд на опору освещения. Водитель, в нарушение требования ПДД, оставил место происшествия, не уведомив об этом Госавтоинспекцию. Нарушитель был установлен. Давая пояснения по факту случившегося, 30-летний мужчина пояснил, что не учел дорожные условия и не справился с управлением автомашины. Совершив наезд на опору, водитель решил, что столб не получил никаких повреждений, и поэтому поехал домой. Спустя некоторое время в селе погас свет. Водитель привлечен к ответственности сразу за несколько нарушений, в том числе за оставление места происшествия, участником которого он являлся.

Утром 20 октября на ул. Дзержинского в г. Якутске 50-летний водитель, управляя автомашиной Сузуки Гранд Витара, не выдержал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего, уходя от столкновения с впереди движущимся транспортным средством, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомашиной Тойота Премио. К счастью, никто из водителей не пострадал, автомашины получили поломки.

20 октября на 6-м км Хатынг-Юряхского шоссе водитель 1989 г.р., управляя автомобилем УАЗ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства Сузуки Свифт и совершил с ним столкновение, далее от полученного автомашина Сузуки Свифт совершила столкновение с автомобилем Хонда Фит. Транспортные средства повреждены, люди, к счастью, целы.

Госавтоинспекция призывает участников движения быть осторожными в условиях гололедах! Берегите себя и тех, кто может оказаться с вами рядом в пути!