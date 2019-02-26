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Общество
26 февраля 2019, 13:00
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Осторожно, гололед!

Госавтоинспекция Якутска напоминает всем водителям, что в связи с потеплением на дороге начался гололед.  При этом необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными, в особенности в жилых зонах, вблизи детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

При выборе скорости движения нужно исходить из возможности видеть и понимать постоянно меняющуюся дорожную обстановку (знаки и светофоры, действия других водителей и пешеходов), а также своевременно принимать правильные решения. В соответствии с требованиями ПДД водитель обязан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать возникновения аварийных ситуаций вплоть до полной остановки транспортного средства. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Пешеходам также необходимо соблюдать ПДД и переходить дорогу только в установленных для этого местах – пешеходных переходах, предварительно убедившись, что водители уступают дорогу.

Автомобилистам, не уверенным в своих водительских навыках вождения, не рекомендуется садиться за руль и стоит отложить поездку до улучшения дорожных и метеорологических условий, особенно это касается начинающих водителей.

 

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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