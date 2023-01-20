Осторожно – гипертония!

Артериальная гипертензия – это хронически протекающее заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление. Это наиболее частая патология среди заболеваний сердечно — сосудистой системы, и в 70% являются причиной смертности населения РФ. При этом основная масса больных умирает от заболеваний, обусловленных атеросклеротическим поражением сосудов сердца и головного мозга: ИБС, инфаркт миокарда, мозговой инсульт (нарушение мозгового кровообращения). Артериальная гипертония (АГ) в 35-45% являются одним из основных факторов риска, приводящей к развитию этих заболеваний.

В группе риска люди старше 40 лет, основную часть составляют женщины среднего и пожилого возраста.



Опасность артериальной гипертонии заключается в том, что в большинстве случаев это состояние часто развивается без видимых симптомов, бессимптомно, малозаметно, случайно в поликлинике во время приема или же на медосмотрах выявляется повышение артериального давления. Поэтому артериальную гипертонию называют «тихий убийца», который в течение 5 -10 лет приводит к инфаркту миокарда или инсульту, а иногда и к внезапной слепоте и смерти.

«По статистике, каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. Некоторые ошибочно полагают, что гипертония — «недуг пожилых». По данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. В нашей стране борьба с сердечно — сосудистыми заболеваниями – один из приоритетов нацпроекта «Демография».

Эффективность раннего выявления артериальной гипертонии напрямую зависит от информированности людей. Если человек регулярно контролирует свое давление, то вероятность развития сердечно — сосудистых заболеваний снижается.

К основным симптомам относятся – головная боль, часто при пробуждении и, как правило, в затылочной области. Также больные могут жаловаться на головокружение, нарушение зрения, появление “мушек” перед глазами, шум в ушах, сердцебиение, боли в области сердца, одышку.

«Артериальная гипертония – ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, из-за которых люди рискуют стать инвалидами или умереть. Поэтому вопрос контроля артериальной гипертензии – проблема номер один. Каждый должен понимать, что здоровье у человека одно. И если мы с самого детства не будем осознавать значимость здоровья сердца и сосудов, если мы с самых молодых лет не будем заботиться о том, чтобы организм работал без перебоев и очень долго, тогда у человека, к сожалению, не может быть той жизни, которую бы он сам себе желал», – напоминает генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими. Нормальное давление не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.

Тонометр должен стать напарником в борьбе с невидимым врагом!

Привычка регулярно измерять артериальное давление не позволит застать вас врасплох.

Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Простые правил, которые помогут не встретиться с «тихим убийцей»:

Следите за уровнем артериального давления. «Тихий убийца» охотится за ничего не подозревающими жертвами.

Контролируйте индекс массы тела. Чем вы больше — тем легче в вас попасть.

Откажитесь от никотина и алкоголя. Гипертония находит своих жертв по запаху.

Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно. Чем в лучшей вы форме — тем легче вам избежать «тихого убийцу».

Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи.

Ограничьте потребление соли до 5 г в сутки.

