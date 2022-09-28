Осторожно! ЦИПСО Украины ищут информацию о мобилизованных и их семьях в Телеграме

Российские хакеры из XakNet Team заявили, что ЦИПСО Украины ищут информацию о мобилизованных и их семьях с помощью чатов в телеграме. По их словам, псевдоактивисты, которые якобы хотят помочь парням, получившим повестки, буквально сдают их и их семьи с поличным сотрудникам центров информационно-психологических спецопераций Незалежной. сообщает тгк Mash.

По словам хакеров, противник выгружает список пользователей чата, с помощью ботов пробивает привязанный к аккаунту номер, а вместе с ним и всю необходимую информацию: адреса прописки солдата, его родни, место работы и даже что он заказывал поесть.

А потом самое страшное. Собрав данные, начинают издеваться над близкими мобилизованного. Запугивания и шантаж — это лишь малая часть того, что делает противник. Поэтому хакеры предупреждают: не надо вступать ни в какие левые чаты, а вот тщательнее относиться к своим данным в сети очень даже надо.