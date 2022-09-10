Остаются локальные отключения СНТ, СОТ и ДСК

Энергетиками отработано 258 заявок от потребителей, пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». В оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС поступило 322 заявки от потребителей, на сегодняшний день осталось отработать 64. Среди неподключенных остаются жители частного сектора, которые проживают в различных СНТ, СОТ и ДСК, запитанные с линий классом напряжения 0,4 кВ. Все эти отключения локальны и разбросаны по разным частям города.

«Многие из отключенных линий являются абонентскими и на балансе сетевого предприятия не состоят. В таком случае жителям необходимо обратиться к собственнику линии или председателю товарищества. В первую очередь бригады энергетиков устраняют технологические нарушения в сетевом хозяйстве энергокомпании. Доступ нашего персонала ко многим участкам затруднен, это и затягивает процесс восстановления электроснабжения. В связи с этим обращаемся с просьбой предоставить доступ к частным дворовым территориям и электроустановкам для того, чтобы бригады могли оперативно устранить дефекты и возобновить подачу электричества. Есть среди поступивших звонков и жители многоквартирных домов, которые в случае аварийных отключений должны обращаться в управляющие компании и администрации округов. Домовладельцы производят осмотры, выявляют внутридомовые нарушения и подают заявку на наличие дефекта», — прокомментировал главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко.

Из-за большого количества заявок на телефон диспетчерской службы нагрузка возросла, для того, чтоб разгрузить линию создан чат на канале мессенджера Телеграм https://t.me/yakutskenergo_chat, куда можно написать, оставив точный адрес и контактный номер телефона. Все поступающие заявки отслеживаются, сверяются и передаются в диспетчерскую службу в режиме онлайн. Все они будут отработаны в полном объёме в ближайшее время.