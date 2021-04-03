Оставив яркий след в сердцах…

С глубоким прискорбием извещаем, что 2 апреля 2021 года после продолжительной болезни на 62-ом году жизни скончалась горячо любимая дочь, мама, бабушка Надежда Егоровна Харанутова (Бубякина).

Прощальная панихида состоится 6 апреля в 11.00 ч. в траурном зале «Некрополь» по адресу: Сергеляхское шоссе 5 км, 2/8

Поминальный обед состоится в 15.00 ч. в столовой Дома Правительства N2, по адресу: пр. Ленина, 30

Конт. тел.: 89142731500 Людмила, 89142228581 Борис