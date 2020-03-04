Оставил «на минутку»: Происшествие в тренажерном зале

Время от времени происходят кражи личных вещей из спортивных организаций. Простые условия для злоумышленника, как правило, создают сами граждане, которые халатно относятся к сохранности собственных вещей. Посетители оставляют свои сумки и другие вещи без присмотра, отходят «на минутку», а злоумышленникам этого времени вполне достаточно.

Так, поход в тренажерный зал закончился для 34-летнего горожанина кражей сотового телефона, сумки и электронной сигареты. Общий материальный ущерб составил более 60 000 рублей. По словам заявителя, перед тренировкой он оставил сумку в фойе здания и поднялся на другой этаж. Этим и воспользовался злоумышленник.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался безработный 34-летний мужчина. Похищенное он успел сбыть, на вырученные деньги приобрел алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В целях недопущения подобных случаев не оставляйте без присмотра принадлежащие вам сотовые телефоны, ювелирные украшения, сумки. Не провоцируйте преступников. Если вы отправляетесь в спортивный зал, то не стоит брать ценные вещи, либо внимательней относитесь к их сохранности.