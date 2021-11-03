Оставил без зуба и без денег! Установлен мошенник, собиравший деньги под видом стоматологических услуг!

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неустановленного мужчину, который около 1,5 лет назад получил 16 000 рублей в качестве предоплаты за оказание стоматологических услуг и перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» был установлен 65-летний пенсионер, который подтвердил, что действительно собирался изготовить зубной протез заявителю, однако вскоре потерял свой телефон со всеми контактами. Сообщил, что в настоящий момент уже не занимается стоматологической практикой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».