14.09.2022
18:26
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Якутск

Остановлена паромная переправа Якутск-Нижний Бестях

Внимание! В связи сильными порывистыми ветрами 14 сентября 2022 года временно приостановлены рейсы на паромной переправе «Кангалассы – Соттинцы», также ограничено количество паромов на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях», сообщает тгк Минтранс Якутии.
Приостановлены перевозки пассажиров на катерах (речной порт «Якутск») и на судах воздушных подушках ООО «Ленатурфлот» (203 мкр). Пассажирские перевозки по маршруту «Якутск – Нижний Бестях» осуществляются т/х «В. Рукавишников». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии рекомендует по возможности воздержаться от поездок.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Минтранс Якутии

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