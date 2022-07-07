Останки древних животных и растений обнаружили участники МИИ-2022 в Якутии

Самой интересной находкой назван череп молодого волка.

Участники Международной исследовательской школы МИИ-2022 вместе с полевой экспедицией «Эллэйада» обнаружили череп молодого волка и останки древних растений в карьере близ села Ой Хангаласского района Якутии. Находку необходимо направить на определение геологического возраста, — отмечают участники проекта «Палеозоогеография пещерного льва в Якутии» МИШ.

«Палеонтология — это наука об ископаемых организмах. Основной целью полевых работ МИШ было показать, как изучают местонахождения ископаемых животных. Ребята учились описывать геологию местонахождений, проводить тафономический и палеоэкологический анализы. В карьере близ села Ой Хангаласского района мы обнаружили ископаемых животных, древние растения девонского возраста. Самая интересная находка — череп молодого волка», — рассказал руководитель проекта Константин Протодьяконов.

Полевые работы с участниками Международной исследовательской школы проводились 3-4 июля. Ребята исследовали местонахождение ископаемых животных методом «Палеонтологический квадрат». Этот метод заключается в том, что местонахождение находки разбивают по квадратам и определяют координаты и их ориентировку для реконструкции условий окружающей среды в прошлом.

Ученик 7 класса гимназии Святителя Василия Великого (г. Москва) Георгий Годованец впервые участвует в МИИ. Ему очень понравилась сама Якутия, ее просторы, понравились ребята — позитивные и общительные, а также занятия по палеонтологии. «Мы нашли отпечатки древних растений, череп волка. Основное правило — не перемещать найденные кости, пока не будут проведен анализ костей и почв, а также сфотографировать. Для точного определения возраста находки необходимо радиоуглеродный анализ», — рассказал юный палеонтолог.

