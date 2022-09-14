Остался без растительного масла или как обманули местного предпринимателя
Задержан лжепоставщик растительного масла, обманувший бизнесмена из Якутии на 300 тысяч рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный предприниматель. Он разместил в Интернете объявление о поиске поставщика растительного масла.
Вскоре с ним связался представитель фирмы, с которой был заключён контракт на поставку 720 бутылок растительного масла. Якутский бизнесмен оплатил заказ, но товар так и не получил. Поставщик перестал выходить на связь. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что от имени фирмы, занимающейся реализацией сельхозпродукции, действовал ранее неоднократно судимый 20-летний житель Приморского края.
Он изготовил фиктивную доверенность от имени действующей компании, подделал подпись руководителя и печать организации, указав себя в качестве заместителя директора. Используя поддельный документ, открыл в банке расчётный счёт, который и указал в договоре. Именно туда потерпевший и перевёл свои деньги.
Во время проверки полицейские установили, что злоумышленник аналогичным образом похитил у московской фирмы около 190 тысяч рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигурант содержится в СИЗО в Приморском крае за совершение грабежа.
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