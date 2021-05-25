Осталось всего 5 дней до конца онлайн-голосования за комфорт в твоем городе

Более 15 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства города Якутска по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По состоянию на 16:00 ч. 25 мая, в городе Якутске проголосовало 15,5 тысяч человек, в том числе за благоустройство Парка Победы отдали свои голоса 9 175 человек, за благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери — 6 292 человека. Парк Победы на данный момент лидирует в голосовании.



В рамках реализации нового этапа федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» с 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по отбору общественных пространств. Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год проходит онлайн на единой платформе za.gorodsreda.ru. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат федеральное софинансирование и будут реализованы в 2022 год. В городе Якутске в голосовании участвуют объекты «Парк Победы» и «Благоустройство озера Сайсары: набережная и сквер Матери».

В рейтинговом голосовании смогут принять участие граждане, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги», включая подростков с 14 лет. Онлайн-голосование пройдет на портале проекта za.gorodsreda.ru.

Последовательность голосования:

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.

2. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

Окружная администрация города Якутска призывает горожан присоединиться к всероссийскому онлайн-голосованию и поддержать благоустройство общественных пространств в нашей столице!