Остались последние штрихи

В Якутске идут завершающие работы по асфальтированию дорог.

В Якутске, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с 15 октября ведутся завершающие работы по асфальтированию оставшихся участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Как сообщил начальник управления дорог Окружной администрации Валерий ДОМОТОВ, укладку асфальтового покрытия данных улиц планируется завершить в четверг, 17 октября.

«Параллельно продолжаются работы по устройству тротуарной плитки по участкам улиц Петра Алексеева, Жорницкого, Газовиков и Школьная. Ведутся работы по наружному освещению на улицах Красильникова, Экспериментальная, Якова Петерса, Школьная и Газовиков. Во вторник, 15 октября завершили асфальтирование 70-метрового участка на улице Суоруна Омоллоона», — проинформировал Валерий Домотов.

Сроком окончания работ по этим контрактам установлено 31 октября 2019 года. На этой неделе будут завершены и сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Марха.

По плану благоустройство улиц Автодорожная, Пилотов, некоторые участки Петра Алексеева и Хатынг-Юряхского шоссе будут осуществляться в следующем году.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Якутске будет построено и сдано 25,8 км дорог, из них 19,4 км – с асфальтовым покрытием, а также три моста.