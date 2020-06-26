Особый режим на территории Якутска продлен до 27 июля



На территории городского округа «город Якутск» по состоянию на 26 июня нет природных пожаров.

Между тем, на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 126 лесных пожаров, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. Из них идет тушение 13 возгораний в 11 муниципальных образованиях общей площадью 677,90 га. На сегодняшний день пожары в Верхнеколымском, Томпонском и Усть-Майском улусах удалось локализовать. За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Усть-Алданском улусе на площади 4,00 га. В тушение пожаров привлечено 429 человек, 34 единиц техники. В труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 113 термоточка на общей площади 822,042 га.

Распоряжением главы города Якутска на территории городского округа продлено действие особого противопожарного режима с 9 часов утра 26 июня до 9 часов утра 27 июля 2020 года в связи с установлением IV класса пожарной опасности. Ранее особый противопожарный режим в городском округе «город Якутск» был объявлен с 26 мая по 26 июля.

На период его действия запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Для населения ограничено посещение лесов, за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. На территории Якутска запрещается сжигание мусора, сухой травы. Руководителям муниципальных казенных учреждений по управлению административными территориями городского округа необходимо организовать на территории общего пользования запасы первичных средств пожаротушения, привести в готовность добровольные пожарные дружины, усилить работу по очистке прилегающих территорий от мусора, скосу сухой травы. ОАО «Якутдорстрой» необходимо привести личный состав мобильного отряда по тушению природных пожаров в режим «повышенная готовность». Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности города Якутска организует на территории работу патрульно-контрольных групп.

Уважаемые горожане!

Напоминаем, в целях противопожарной безопасности запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев, на участках повреждённого леса, торфяниках и т.д. В других местах – только на площадках, отделённых противопожарной полосой не менее 50 см. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

использовать машины с неисправной системой работы двигателя;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

оставлять стеклянные бутылки и банки.

Кроме того, владельцы и пользователи земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа в соответствии с КоАП РФ статья 8.32 и 20.4. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб. Для должностных лиц установлены штрафы от 10 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

В случае если вы оказались в близи очага пожара в лесу – немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня, если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой при этом рот и нос при этом прикройте ватно – марлевой повязкой или тряпкой.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

При обнаружении лесных пожаров немедленно сообщите в пожарную охрану 101, Единую дежурно – диспетчерскую службу 44-42-51, службу спасения 112.

