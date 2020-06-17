Особый режим действует до 26 июня

На территории городского округа «город Якутск» на сегодня нет природных пожаров. В Управлении гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности города Якутска напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

По состоянию на 17 июня на активно охраняемой территории лесного фонда действующие лесные пожары отсутствуют, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действуют 13 термоточек в Эвено-Бытантайском, Оймяконском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах на общей площади 65,043 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 136 лесных пожаров общей площадью 100,737 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда — 61 лесной пожар на площади 4,839 га.

Напомним, распоряжением главы города Якутска с 26 мая по 26 июня в Якутске действует особый противопожарный режим в связи с установлением среднего III класса пожарной опасности. На период его действия запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Для населения ограничено посещение лесов, за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Напоминаем, в целях противопожарной безопасности запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев, на участках повреждённого леса, торфяниках и т.д. В других местах – только на площадках, отделённых противопожарной полосой не менее 50 см. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

использовать машины с неисправной системой работы двигателя;

оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

оставлять стеклянные бутылки и банки.

Кроме того, владельцы и пользователи земельных участков, прилегающих к лесу, должны очищать их от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа в соответствии с КоАП РФ статья 8.32 и 20.4. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб. Для должностных лиц установлены штрафы от 10 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб.

В случае если вы оказались в близи очага пожара в лесу – немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны, выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня, если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой при этом рот и нос при этом прикройте ватно – марлевой повязкой или тряпкой.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

При обнаружении лесных пожаров немедленно сообщите в пожарную охрану 101, Единую дежурно – диспетчерскую службу 44-42-51, службу спасения 112.