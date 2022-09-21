Особо опасный рецидивист предстал перед судом

В Амгинском районе к лишению свободы осужден особо опасный рецидивист

Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшего конфликта нанес топором тяжкие телесные повреждения своему знакомому, а также ударил кухонным ножом второго потерпевшего, который пытался пресечь его противоправные действия.

При изучении личности подсудимого установлено, что он имеет непогашенные судимости за совершение преступлений против жизни и здоровья, в его действиях установлен особо опасный рецидив преступлений.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.