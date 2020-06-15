Особо крупный ущерб: обмануты 117 дольщиков

Заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Монолит-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность генерального директора строительной организации, в период с 2014 по 2018 годы использовал денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства не на строительство объекта, а на другие цели, в том числе на оплату обязательств подконтрольных ему организаций, погашение кредитов и займов и др. Сумма нецелевого расходования составила около 100 млн.рублей.

В результате данных действий, строительство объекта – многоквартирного жилого дома не завершено, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба 117 потерпевшим, нарушению их права на жилище, привело к банкротству застройщика.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.