Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски

По материалам проверки прокуратуры Республики Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела по факту картельного сговора и мошенничества в особо крупном размере.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) совместно с УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) и УФАС по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении закупок.

По результатам проверки установлены факты мошенничества и ограничения конкуренции (картельный сговор) со стороны руководителей коммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики при заключении государственных контрактов с медицинским учреждениями региона на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Общая сумма государственных контрактов, заключенных с представителями картеля и их аффилированными лицами, составляет около 3 миллиардов рублей. Согласно материалам проверки прокуратуры имеют место многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные цены. При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры к ограничению конкуренции в целях устранения возможных конкурентов на проводимых торгах.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч.2 ст. 178 (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время следственно-оперативной группой с привлечением специалистов Управления по борьбе с картелями ФАС России проводятся обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.