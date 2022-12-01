Особенным людям — особое внимание!

В Историческом парке прошли инклюзивные мероприятия в рамках Декады инвалидов.

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций с 1992 года отмечается 3 декабря.

В рамках Декады инвалидов 30 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» прошли инклюзивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия такого характера позволяют улучшить качество жизни людей с инвалидностью, а также повысить уровень информированности граждан России о проблемах и потребностях социально уязвимых категорий населения.

В однообразии будней, посещение мультимедийного музея стало открытием для многих членов Всероссийского Общества Глухих в городе Якутске. Учитывая особенности сурдоперевода, экскурсоводы лаконичными яркими фразами сумели передать особенности при показе экспозиций «Путь Олонхо длиною в век» и «Современная история Якутии».

Члены Всероссийского Общества Слепых были активны в КВИЗ-игре «Равнение на героев». А их соперники из общества инвалидов ОО ЯГО ВОИ, не давали повода расслабится. Каждый участник КВИЗа получил презент от музейного комплекса «Моя история» и подарки от куратора партийного проекта «Единая страна – Доступная среда» Андрея Петрова.

Для гостей мероприятия был показан фильм «Тайны Вилюйского водохранилища» с субтитрами. А инвалиды-колясочники оценили доступную среду Исторического парка на экспозициях. Инвалиды по слуху особенно отметили удобство использования материалов экспозиций на информационных планшетах.

Вечером этого же дня в парке состоялась премьера инклюзивного спектакля «Оберег мечты» Республиканской детской общественной организации «Дети Солнечного Мира» и МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск», в котором задействованы дети с ОВЗ и их сверстники из Детского (подросткового) центра. В творческую деятельность были вовлечены 160 участников.

Главные герои спектакля – это воплощение настоящей смелости, дружбы и любви к природе. Они смело проходят все испытания и препятствия, чтоб в мире вновь воцарилось добро, надежда, любовь. Красочный спектакль с использованием элементов мультимедийного пространства показал единство родителей педагогов и детских коллективов в области социокультурной реабилитации детей-инвалидов.

7 декабря на площадке Исторического парка запланирован Фестиваль настольных спортивных игр, посвященный столетию Якутской АССР в рамках декады инвалидов 2022 года. В программе будут представлены такие виды натольных игр как: Хабылык Хаамыска, Корнхолл, Джакколо, Кульбутто, Шаффлборд.

Также накануне Международного дня инвалидов, 2 декабря, стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды российских регионов. Тотальный тест «Доступная среда» пройдет со 2 по 10 декабря 2022 года в 10:00 по московскому времени в онлайн-формате. Якутян приглашают принять участие в Тотальном тесте. Регистрация на сайте мероприятия по ссылке www.total-test.ru.