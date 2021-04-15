Особенности организации профориентационной работы в условиях инклюзивного образования

13 апреля 2021 года в рамках Дней инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) прошла площадка на тему «Особенности организации профориентационной работы детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в условиях инклюзивного образования». Мероприятие прошло в онлайн формате и собрало более 400 участников – учителей, воспитателей, педагогов, психологов, тьюторов и родителей.

Получение образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.

С приветственным словом к участникам выступила первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова. В своем выступлении она отметила, что профориентация – это получение специальности – не только сдача экзаменов, но и адаптация детей в сфере дополнительного образования — на самом деле, когда дети адаптированы, социализированы они легче вступают в среду, большую жизнь. И наша задача создать благоприятные условия для их самостоятельной жизни. Стоит отметить, что главными помощниками являются родители. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие поможет дать ответы на многие волнующие вопросы <…> Сегодня современные учебные учреждения имеют условия для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью: не только пандусы, но специальные учебные адаптированные программы. Существуют ряд федеральных программ, которые направлены на развитие инклюзивного образования. Современный мир создает условия равных возможностей, — отметила первый заместитель министра.

Руководитель дирекции карьерной навигации ЦОПП РС(Я) Елизавета Зарубина выступила с темой «Особенности организации профориентационной работы с детьми ОВЗ и детьми с инвалидностью, ориентирующимися на выбор профессий и специальностей СПО». В своем выступлении Елизавета Александровна подчеркнула, что профессиональное самоопределение детей с ОВЗ является проблемой не только для них самих, но и для их родных и близких, педагогов. Таким образом, системная и комплексная деятельность по профессиональной ориентации детей с особыми потребностями для педагогов системы инклюзивного образования является актуальной задачей.

Надежда Горохова, педагог, работающий по вопросам профориентации, содействии по трудоустройству выпускников Республиканского техникума – интерната профессиональной и медико – социальной реабилитации инвалидов познакомила участников с успешными кейсами выпускников техникума — инструменты содействии трудоустройства и профориентации.

Темой выступления педагога-психолога Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Ольга Товариштай было «Сопровождение детей с ОВЗ и их родителей в рамках дополнительного образования».

Наталья Нижник, координатор отдела по инклюзивному образованию Московской региональной общественной организация инвалидов «Перспектива», поделилась опытом РООИ «Перспектива», рассказала о том, как проходит профориентация подростков и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ в их организации.

Проект «Лаборатория юного психолога» как современный инструмент профильной профориентационной работы на базе учреждения дополнительного образования презентовала Антонина Чекурова, педагог-психолог, магистр психолого-педагогического направления «Детского (подросткового) центра» г. Якутска.

С детского центра «Түөлбэ» Намского района подключилась педагог дополнительного образования Маргарита Герасимова, чтобы познакомить участников площадки с проектом «Мультипедагогика в работе детьми с ОВЗ».

Благодаря выступлению Туйаары Семеновой, педагога-психолога института новых технологий РС(Я), были освещены особенности профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью при дистанционном обучении.

Педагог-психолог Ирина Попова поделилась об успешном опытом организации профориентационной работы с детьми ОВЗ на базе РС(К)ШИ.

С завершающим выступлением была Марина Ербягина. Она поделалась опытом МБОУ С(К) — НШ-ДС № 3 г. Нерюнгри. Рассказала о проекте «Коворкинг-профи как инновационная модель воспитания и социализации ребенка с ОВЗ средствами ранней профориентации».

Участники проявили большой интерес, задали волнующие вопросы о получении образования, прохождении психолого-медико-педагогической комиссии, реабилитации, профориентации, и познакомиться с деятельностью образовательных организаций: службы ранней помощи, дошкольные образовательные, общеобразовательные организации, в том числе коррекционные, организации дополнительного, среднего профессионального образования.

Подобное мероприятие проводится в республике впервые. Одной из основных причин проведения данного мероприятия стала низкая информированность населения об имеющихся услугах, условиях обучения, воспитания, реабилитации и реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в нашей республике.

Мы уверены, что такие мероприятия станут поддержкой и хорошим подспорьем для всех участников образовательного процесса в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.