Особенности дезинфекции в Хатасском свинокомплексе



Во всех предприятиях агропромышленного комплекса республики в эти дни проходит санитарная обработка и генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Согласно поручению Главы РС (Я) Айсена Николаева, возглавляющего оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в эти дни в городе Якутске проводится всеобщая дезинфекция и санитарная обработка всех общественных пространств, улиц, тротуаров.

Сегодня в течение дня в ООО «Хатасский свинокомплекс» проводится дезинфекция производственных цехов. Применяются специальные распыляющие средства, а также аппарат для аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхности в помещениях Nocospray, создающий облако сухого тумана. Такой способ является самым эффективным для обработки больших площадей, так как мельчайшие частички раствора проникают в самые труднодоступные места.



Во время проведения дезинфекции животные отселяются из помещений, кормушки, съёмный инвентарь также убираются и подвергаются обработке погружным способом. Перед обработкой поверхностей дезраствором производится генеральная уборка, в процессе которой удаляются механические загрязнения.

Отметим, что дезинфекция на предприятиях агропромышленного комплекса проводится регулярно. В качестве дезинфектора используются средства, обладающие антибактериальным и обеззараживающим эффектом. Дезинфицированию подвергаются все помещения предприятий, пропускные пункты, складские помещения (места хранения продуктов, кормов), инвентарь, оборудование, одежда и обувь персонала.



Отметим, все дезинфицирующие средства, применяемые в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, удовлетворяют главным требованиям – это нетоксичность для животных, отсутствие изменения запаха и вкуса у обработанных продуктов, саморазлагаемость дезинфицирующих средств без образования токсичных продуктов распада, отсутствие вредного воздействия на сточные воды и экологию.

Сообщает пресс-служба

Министерства сельского хозяйства РС(Я)