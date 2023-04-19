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Особая тревога главы Якутии
Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) по вопросам подготовки к паводкоопасному периоду 2023 года.
В связи с большими запасами снега при прохождении весеннего половодья особую тревогу в этом году вызывают малые реки в центральных и заречных районах. Прямую ответственность за подготовку к паводку на местах несут главы районов — председатели КЧС. Поручил ускорить проведение всех превентивных мер на местах, в том числе, оперативно принимать конкретные меры по укреплению гидротехнических сооружений.
Также поручил направить в районы, где прогнозируется сложная паводковая обстановка, кураторов для оказания практической помощи и организации межведомственного взаимодействия.
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