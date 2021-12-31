31.12.2021
13:00
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Якутия

Основные направления Года матери

Айсен Николаев рассказал об основных направлениях Года матери в Якутии 

Год матери, объявленный в юбилейный для республики год, призван поднять в обществе широкую волну уважения к женщине-матери, культивировать её образ и поднять на более высокую ступень статус матери. Об этом в передаче «Якутия, вперёд!» рассказал глава республики Айсен Николаев.

«В Послании я озвучил ряд направлений, по которым эта работа будет идти. У нас в два раза увеличена грантовая поддержка общественных организаций, которые будут заниматься популяризацией и поддержкой материнства. Мы также в два раза увеличиваем размер вознаграждения приёмных семей», — отметил глава. 

Айсен Николаев озвучил, что в рамках Года здоровья отдельное внимание будет уделено обеспечению жильём многодетных семей, имеющих пятерых и более детей. В настоящее время в очереди на выплаты на улучшение жилищных условий стоят 1 800 семей. Глава республики поставил перед правительством задачу  – решить эту задачу в течение пяти ближайших лет. 

В Год столетия республики все дети, родившиеся в Якутии, получат целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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