24.10.2022
17:15
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Общество

Основные мероприятия частичной мобилизации в Якутии завершены

Об этом сегодня, 24 октября, на брифинге сообщил Военный комиссар республики Александр Авдонин.

«Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу  по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Таких граждан мы будем отзывать, возвращать в места проживания», — сообщил Авдонин.

По словам Военного комиссара республики, для того, чтобы поддерживать укомплектованность Вооруженных Сил военкоматы будут дополнительно выдавать повестки гражданам и направлять их на службу взамен возвращенных.

«Основная работа сейчас ведется с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации. Таких у нас сейчас очень много», — отметил Александр Авдонин. По мнению Военного комиссара, большое количество добровольцев позволит справится с заменой граждан, возвращаемых домой.

«Возможно, дополнительное количество повесток гражданам, которые будут призываться в обязательном порядке, будет минимальным», — сказал Военный комиссар республики Александр Авдонин.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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