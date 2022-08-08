Основные итоги VII МСИ «Дети Азии»

За 11 дней было разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Во Владивостоке 7 августа завершились VII Международные спортивные летние игры «Дети Азии-2022». Основные итоги, факты и цифры крупного спортивного мероприятия читайте в обзоре ЯСИА.

Для начала необходимо отметить, что «Дети Азии» этого года стали первыми летними играми, которые прошли не в Якутии. Напомним, что после «Дети Азии» в 2016 году в Якутске игры должна была принять Монголия в 2020 году, но в последующем страна отказалась от их проведения. В прошлом году было принято решение о том, что игры пройдут в столице Приморского края — во Владивостоке. В кратчайшие сроки город готовился принять тысячи спортсменов, судей, волонтёров и гостей большого спортивного события.

Летние спортивные игры «Дети Азии» прошли в Приморье с 28 июля по 7 августа. За эти 11 дней было разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта, за которые соревновалась 21 сборная команда. Всего в игры во Владивостоке объединили около 3000 участников, в том числе порядка 1500 спортсменов из 12 зарубежных стран и 8 регионов России, а также 1000 волонтёров со всех уголков России.

Впервые в истории игр прошли соревнования по бадминтону и спортивным танцам — брейкингу. А также был изменён формат командных видов спорта. Вместо классических футбола и волейбола прошли матчи по мини-футболу и пляжному волейболу, а соревнования по баскетболу прошли в формате 3 на 3. Всего на играх были задействованы семь спортивных объектов.

Якутская сборная на играх была представлена 110 спортсменами, которые участвовали во всех соревнованиях, кроме бадминтона. Всего в копилке сборной республики 37 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых. Больше всех медалей у Сибирского федерального округа — 119, из которых 45 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых. На играх СФО представляли 120 спортсменов.

Президент МКИ «Дети Азии» Владимир Максимов отметил, что игры во Владивостоке оправдали ожидания.

«Несмотря на то, что решение о проведении игр во Владивостоке было принято довольно поздно, оргкомитет максимально постарался для того, чтобы провести эти игры. Количество прибывших участников в принципе было спрогнозировано, от запланированного количества было лишь небольшое снижение. Изначально планировали 1600 участников. Многие соревнования прошли на достойном, континентальном уровне. Это всё доказывает, что играм «Дети Азии» уделяется пристальное внимание и что они являются площадкой для просмотра спортивного резерва стран», — сказал он.

Максимов также отметил непредвзятое судейство соревнований. За всё время игр не поступило ни одного официального и устного протеста.

Следующие международные спортивные летние игры «Дети Азии» в 2024 году возвращаются на историческую родину — в Якутию. На церемонии закрытия игр глава Владивостока Константин Шестаков передал флаг игр «Дети Азии» мэру Якутска Евгению Григорьеву.

А уже в следующем году II зимние игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе.

Как отметил Евгений Григорьев, уже сейчас начались работы по строительству новых спортивных объектов в Якутске для проведения следующих игр.

«Для нас это вдвойне ответственная задача. Будем усердно готовить Якутск и спортсменов, чтобы на должном уровне встретить наших гостей. Проведение международных мероприятий — это в любом случае вызов для городской инфраструктуры, для социальных объектов. У нас уже сегодня идёт совместная работа с правительством республики по строительству спортивных объектов. К 2024 году должны появиться спортивные залы на улицах Ильменской и Петра Алексеева», — заявил мэр Якутска.