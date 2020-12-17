Основателю якутского таҥараианства 80 лет

Доктор биологических наук, профессор, член Союза писателей и Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РС(Я), Почетный ветеран высшего образования РФ и СВФУ, Почетный полярник РФ Гавриил Спиридонович Угаров-Эһээ Дьыл 21 декабря отметит свой 80-летний юбилей.

22 декабря в 19.00 часов Национальная библиотека Якутии совместно с журналом «Журфикс» в рамках проекта «Рыцари книжного стола» приглашает на предновогоднюю встречу с Гавриилом Угаровым-Эһээ Дьыл. Встреча пройдет на платформе Zoom.

Гавриил Спиридонович Угаров родился 21 декабря 1940 года в селе Сургуулук Верхневилюйского района ЯАССР.

Гавриил Спиридонович занимается разработкой основ монотеистической религии, которая называется Таҥараианством. Таҥараианство основывается на традиционной вере Айыы народа саха и Тенгрианстве. Он строит Дом Эһээ Дьыла.

Гавриил Угаров пишет научно-фантастические рассказы, его произведения можете прочитать в Электронной библиотеке Национальной библиотеки РС(Я).