Основатель якутского кино об истоках национального феномена
Сегодня мы не можем представить свою культуру без кинематографа, как несколько десятилетий назад не могли представить ее без драматического театра. Кинематограф занял свою культурную нишу и смог сделать то, что якутской культуре пока не удавалось. Сделать достойную внимания продукцию массовой культуры – кино, которое признали в России и за рубежом. На наш взгляд, якутское кино закончило процесс самоидентификации культуры саха, выполняя свое важное социальное предназначение, а теперь может достойно вписать в мировое культурное наследие нечто большее, то, что называют феноменом японского, корейского, итальянского кинематографа. Задача амбициозная, но почетная. Многое зависит от трудолюбия всей культуры, потому как кинематограф – продукт синтеза искусств. И если где-то в культуре чувствуется недостаток и недоработка, это неотложно отразится на общем результате.
Современные якутские кинематографисты поставлены в не менее сложные и коварные условия. Первые успехи, первые провалы лишь подтверждают всю сложность задач, стоящих перед культурой. Им необходимо пройти между Сциллой и Харибдой коммерческого запроса и авторского замысла. Это не просто как мы видим на примере российского кинематографа этих дней. Пожелаем им удачи, а зрителю предлагаем вспомнить, то, как все это у нас в Якутии появилось в 80-х годах и стало развиваться из первых уст – отца основателя кинематографа Якутии – кинорежиссера Алексея Романова.
Этот выпуск посвящен основателю якутского кинематографа, кинорежиссеру, художественному руководителю «Сахафильма» Алексею Семеновичу Романову.
Справка: Алексей Романов родился в 1958 году в с. Булгунняхтах Орджоникидзевского района (Якутская АССР), якутский кинорежиссер, сценарист, Председатель Союза кинематографистов Республики Саха, Член Гильдии кинорежиссеров России, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
В 1987 году с отличием окончил кинорежиссерское отделение мастерской С.А. Герасимова ВГИКа.
Прошел стажировку на киностудии «Ленфильм», работал на Свердловской киностудии.
Стоял у истоков создания киностудии в Якутии. В 1990 году создал в Творческое объединение «Северфильм», а затем добился создания Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм».
Алексей Романов как Председатель Союза кинематографистов провел большую работу по подготовке и обучению кадров для национальной кинематографии.
Приятного просмотра!
+7 (999) 174-67-82