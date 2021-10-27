Ослепленный желаниями 😈 Задержан охранник, подозреваемый в краже золота 🚓

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из Усть-Майского района задержан охранник золотодобывающей компании. Он подозревается в хищении драгоценного металла в особо крупном размере.

Полицейские получили информацию о том, что злоумышленник использует свое служебное положение, чтобы тайно похищать добываемое природное золото. Он в течение нескольких дней отсыпал часть драгметалла из временно находившихся под его охраной промышленных контейнеров.

Неочищенное золото фигурант прятал в служебном помещении. Накануне отпуска он решил вынести краденое с предприятия и был задержан оперативниками. Признавшись в преступлении, охранник указал вещи, в которых оборудовал тайники. Из корпуса переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья полицейские извлекли более 2,8 кг золотосодержащего концентрата. По оценкам специалистов, примерная стоимость похищенного составляет более 11 млн рублей.

Следователем Отделения МВД России по Усть-Майскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 и частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.