Ослепленный ревностью якутянин признан виновным ❗

фото СО по Алданскому району СУ СК РФ по РС (Я)

Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Алдана. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

9 мая 2021 года в районе ручья Незаметный случайным прохожим обнаружено тело мужчины. О находке он сообщил в правоохранительные органы, и на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой начали работу по установлению личности убитого и человека, причастного к причинению смерти.

Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей следственного отдела по Алданскому району, следователей-криминалистов следственного управления совместно с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РС (Я), а также проведенным многочисленным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на установление очевидцев произошедшего, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. 41-летнего подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Мужчина сообщил, что 24 декабря 2020 года он с приятелем распивал спиртные напитки и на почве ссоры, вызванной ревностью к сожительнице, нанес множественные удары головой, руками металлической кочергой и шилом по голове, телу, рукам и ногам потерпевшего, после чего кухонным ножом ударил в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После совершенного преступления подсудимый отнес тело потерпевшего в помещение кладовой, затем замотал в ковер и переместил его в сторону ручья, где оставил.

Следователем проведен весь комплекс процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора. Приговором суда он осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.