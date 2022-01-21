Ослепленный ревностью якутянин признан виновным ❗
Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Алдана. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
9 мая 2021 года в районе ручья Незаметный случайным прохожим обнаружено тело мужчины. О находке он сообщил в правоохранительные органы, и на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой начали работу по установлению личности убитого и человека, причастного к причинению смерти.
Благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей следственного отдела по Алданскому району, следователей-криминалистов следственного управления совместно с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РС (Я), а также проведенным многочисленным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на установление очевидцев произошедшего, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. 41-летнего подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Мужчина сообщил, что 24 декабря 2020 года он с приятелем распивал спиртные напитки и на почве ссоры, вызванной ревностью к сожительнице, нанес множественные удары головой, руками металлической кочергой и шилом по голове, телу, рукам и ногам потерпевшего, после чего кухонным ножом ударил в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После совершенного преступления подсудимый отнес тело потерпевшего в помещение кладовой, затем замотал в ковер и переместил его в сторону ручья, где оставил.
Следователем проведен весь комплекс процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора. Приговором суда он осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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