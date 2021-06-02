Ослепленный ревностью якутянин натворил дел

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился житель пригорода с заявлением о повреждении автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Заявленный причиненный ущерб составил 9 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый приревновал свою бывшую жену, с которой развелся несколько лет назад, к её близкому другу. Ночью злоумышленник в нетрезвом состоянии направился во двор потерпевшего и арматурой повредил бампер и решётку бампера его автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет до 2 лет лишения свободы.