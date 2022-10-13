Ослепленный ревностью мужчина схватился за нож и …

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлен 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозреваемый в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Выяснилось, что между подозреваемым и его бывшей супругой произошёл конфликт на почве ревности, после которого женщина позвонила своему знакомому и попросила прийти, т.к. опасалась за свою жизнь и здоровье. Когда потерпевший приехал по просьбе своей знакомой, подозреваемый стал угрожать ему убийством, после чего взял кухонный нож и нанёс ему удар в область грудной клетки.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».