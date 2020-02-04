Осквернен известный памятник в Якутске

В центре Якутска в 2005 году был установлен памятник казаку-первопроходцу Семёну Дежнёву, его жене Абакаяде Сючю, и их сыну Любиму.

Памятник изготовлен в 2005 году в Санкт-Петербурге, эскизы сделаны якутскими художниками. Среди них известный скульптор Якутии Максим Павлов.

Памятник представляет собой скульптурную группу, посвящённую первому межнациональному браку между русским первопроходцем и якутской женщиной, а также их ребёнку – символу слияния двух народов.

4 февраля 2020 года памятник был найден, мягко говоря, в не самой лучшей форме. Похоже, кого-то стошнило прямо на символ слияния двух народов — скульптуру сына Семена Дежнева Любима.

Мы не знаем точно, является ли желтая субстанция приветом из желудка, но очень она на нее похожа.

Сейчас скульптура Любима покрыта крепким слоем блевоты. Судя по ее виду — памятник был осквернен по меньшей мере несколько недель назад. Вот такие вещи происходят в столице Якутии.