Оштрафовано предприятие, давшее взятку бывшему работнику авиакомпании «Якутия»

Мировой судья судебного участка № 45 г. Якутска Республики Саха (Якутия) удовлетворил требования Якутского транспортного прокурора о привлечении ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Ранее, в декабре 2016 г. начальник отдела организации сервиса пассажиров АО «Авиакомпания «Якутия» в целях получения для себя материальной выгоды предложил одному из учредителей ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» передать ему взятку в виде денег за оказание общего покровительства, помощи в обеспечении выигрыша в конкурсе и последующего заключения договора на поставку одноразовой посуды и одноразовых предметов экипировки, а также за ускорение оплаты счетов по данным договорам. На указанное предложение последний, действующий в интересах ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ», согласился.

В результате в январе 2017 г. между АО «Авиакомпания «Якутия» и ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» заключен договор на обеспечение авиакомпании одноразовой посудой и одноразовыми предметами экипировки. В мае 2017 г. между АО «Авиакомпания «Якутия» и ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» заключен договор на обеспечение авиакомпании чайниками/кофейниками и молочниками.

В 2017-2019 г.г. учредитель ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» через посредника передал начальнику отдела организации сервиса пассажиров ОАО «Авиакомпания «Якутия» денежные средства в виде взятки в размере 876,5 тыс рублей.

По указанному факту Якутской транспортной прокуратурой в декабре 2021 г. в отношении ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» возбуждено административное производство по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени или в интересах юридического лица денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия).

По результатам рассмотрения материалов административного дела постановлением мирового судьи юридическое лицо — ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.