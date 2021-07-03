Оштрафовано должностное лицо Намского улуса

В мае 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) была проведена плановая выездная проверка в отношении ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ Намского района с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе», осуществляющего фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.



В ходе проверки ветеринарного аптечного пункта установлено, что полы покрыты линолеумом с механическими повреждениями и отверстиями, нарушена целостность покрытия, что не допускает возможности проведения влажной уборки и дезинфекции.



Данный факт является грубым нарушением лицензионных требований и условий фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

В отношении должностного лица ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ Намского района с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



Административный материал был передан в мировой суд Намского района Республики Саха (Якутия) для принятия дальнейших мер.



22 июня 2021 года должностное лицо ГБУ «Управление ветеринарии с ВИЛ Намского района с филиалом в Жиганском национальном эвенкийском районе» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.