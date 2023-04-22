Оштрафована за оскорбление коренного населения Якутии

Гражданка К. признана виновной в совершении административного правонарушения за возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, сообщается на сайте Нерюнгринского районного суда.

Постановлением об административном правонарушении гражданка К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Так 06.02.2023 в ходе мониторинга информационно — телекоммуникационных сетей, в группе социальной сети «В» под новостной публикацией, выявлено сообщение размещенное пользователем К. несущее в себе унижение достоинства группы лиц по признаку расовой, национальной принадлежности, а именно представителей коренного населения Якутии.

К сведению, в силу ст. 20.3.1 КоАП РФ действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.