Оштрафован виновник лесного пожара в Сунтарском улусе

Прокуратурой Сунтарского района в судебном порядке с виновника лесного пожара взыскана сумма затрат на его тушение

Прокуратура Сунтарского района обратилась в суд с иском о взыскании с виновника лесного пожара, возникшего на территории с. Тюбяй Сунтарского района, суммы затрат на его тушение. Так, вступившим в законную силу приговором суда он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Согласно материалам уголовного дела мужчина в конце мая 2021 года, находясь на сенокосном угодье, с использованием бензопилы проводил работу по распиливанию кочек, в результате неосторожного обращения из-за вылетавших искр от бензопилы загорелась сухая трава, которая перекинулась на рядом находящиеся лесные насаждения. Данный пожар в связи с разрастанием создал угрозу для населенных пунктов с. Тюбяй и с. Шея, общая площадь, пройденная огнем, составила 996 га.

Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены, с учетом материального положения ответчика с него взыскана сумма в размере 250 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами. Ранее по иску прокурора района в рамках рассмотрения уголовного дела с осужденного взыскана сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 500 000 рублей.