Оштрафован главный распорядитель бюджетных средств Ленского района

По инициативе прокуратуры Ленского района главный распорядитель бюджетных средств администрации Ленского района привлечен к административной ответственности.

Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что между Комитетом имущественных отношений муниципального образования «город Ленск» и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Цена контракта составила более 7 млн рублей.

Вместе с тем при исполнении подрядчиком предусмотренных контрактом работ в установленном объеме и сроки, оплата денежных средств ему не произведена.

Причиной явилось не принятие администрацией Ленского района мер по перечислению в рамках заключенного соглашения иных межбюджетных трансфертов в бюджет администрации города Ленск на оплату выполненных по контракту работ.

По результатам рассмотрения внесенного главе Ленского района представления, администрацией района средства направлены в бюджет города, контракт оплачен.

Прокуратура района также возбудила в отношении главного распорядителя бюджетных средств района дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов).

Административный материал рассмотрен с назначением виновному должностному лицу штрафа в размере 10 тыс. рублей.