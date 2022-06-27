Оштрафован главный распорядитель бюджетных средств Ленского района
По инициативе прокуратуры Ленского района главный распорядитель бюджетных средств администрации Ленского района привлечен к административной ответственности.
Прокуратура Ленского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.
Установлено, что между Комитетом имущественных отношений муниципального образования «город Ленск» и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Цена контракта составила более 7 млн рублей.
Вместе с тем при исполнении подрядчиком предусмотренных контрактом работ в установленном объеме и сроки, оплата денежных средств ему не произведена.
Причиной явилось не принятие администрацией Ленского района мер по перечислению в рамках заключенного соглашения иных межбюджетных трансфертов в бюджет администрации города Ленск на оплату выполненных по контракту работ.
По результатам рассмотрения внесенного главе Ленского района представления, администрацией района средства направлены в бюджет города, контракт оплачен.
Прокуратура района также возбудила в отношении главного распорядителя бюджетных средств района дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов).
Административный материал рассмотрен с назначением виновному должностному лицу штрафа в размере 10 тыс. рублей.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий