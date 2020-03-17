Оштрафован глава Белой Горы

Прокуратура Абыйского района Якутии провела проверку по обращению Республиканского центра технической инвентаризации о не передаче администрацией муниципального образования «Поселок Белая Гора» сведений для внесения в кадастр недвижимости.

По результатам проверки доводы обращения нашли подтверждение, в связи с чем в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, которое в нарушение Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в установленный срок не рассмотрено, выявленные нарушения не устранены.

По данному факту прокуратура района возбудила в отношении главы администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По результатам рассмотрения административного материала должностному лицу назначен штраф в размере 3000 рублей.