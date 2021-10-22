Оштрафован ассенизатор, сливавший нечистоты в центре города

Житель Якутска пожаловался, что водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты рядом с жилым домом на улице Каландаришвили, передает ЦУР Якутии. Сообщение об этом ЦУР получил через приложение «Решаем вместе» и отправил в Минэкологии республики. Оказалось, что это его повторное аналогичное нарушение. Нарушителя нашли и оштрафовали по административной статье.

Источник: ЦУР Якутии tsur14

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