22.10.2021
17:08
119

Экология

Оштрафован ассенизатор, сливавший нечистоты в центре города

Житель Якутска пожаловался, что водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты рядом с жилым домом на улице Каландаришвили, передает ЦУР Якутии.

 Сообщение об этом ЦУР получил через приложение «Решаем вместе» и отправил в Минэкологии республики. 

Оказалось, что это его повторное аналогичное нарушение. Нарушителя нашли и оштрафовали по административной статье.

Источник: ЦУР Якутии tsur14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх