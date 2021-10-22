22.10.2021
17:08
119
Экология
Оштрафован ассенизатор, сливавший нечистоты в центре города
Житель Якутска пожаловался, что водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты рядом с жилым домом на улице Каландаришвили, передает ЦУР Якутии.
Сообщение об этом ЦУР получил через приложение «Решаем вместе» и отправил в Минэкологии республики.
Оказалось, что это его повторное аналогичное нарушение. Нарушителя нашли и оштрафовали по административной статье.
Источник: ЦУР Якутии tsur14
#Минэколгии#Оштрафован ассенизатор сливавший нечистоты в центре города#Решаем вместе#ЦУР Якутии#Якутск
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