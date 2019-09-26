Ошеломляющая новость: участие якутянки на ЧМ под вопросом

Некоторые соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе могут быть отменены.

За три дня до старта чемпионата мира по легкой атлетике французский сайт sport.francetvinfo.fr опубликовал ошеломляющую для легкоатлетов и болельщиков новость.

В Дохе, столице Катара, где будут проходить с 27 сентября по 6 октября состязания сильнейших легкоатлетов мира, действительно очень жарко, и в первые три дня температура ожидается экстремально высокой, столбик термометра может достигать +48 °С в 20.00. В этих условиях трудно даже просто сидеть, не говоря уже о том, чтобы прикладывать физические усилия на самых высоких уровнях и в самых важных соревнованиях сезона.

«Франс ТВ» сообщает, что женский марафон и 50-километровый заход для мужчин и женщин могут быть отменены, если погодные условия будут неприемлимыми, чего давно многие опасались.

В течение всего дня в пятницу 27 сентября организаторы будут проводить мониторинг погодных условий, и только за час до старта марафона будет принято окончательное решение (старт запланирован в 23.59 по местному времени). То же самое касается соревнований в ходьбе на 50 км, запланированных на субботу в 23:30 по местному времени (мужчины и женщины будут соревноваться одновременно).

Britain’s Alyson Dixon competes in the women’s marathon athletics event at the 2017 IAAF World Championships in central London on August 6, 2017. / AFP PHOTO / POOL AND AFP PHOTO / Ben STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images)

Мы надеемся, что соревнования смогут пройти в итоге, хотя все равно на результаты существенное влияние будет оказывать высокая температура, влажность и жаркая пустыня. Напомним, что в женском марафоне примет старт якутянка Сардана Трофимова. В Дохе в нейтральном статусе выступят 30 россиян.