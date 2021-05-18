Осенью запустятся два важных для развития республики объекта Якутского ГПЗ

Сегодня, 18 мая, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников осмотрел новые объекты Якутского газоперерабатывающего завода, встретился с работниками. В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей работы по модернизации Якутского ГПЗ. Руководитель компании предложил запустить новые стратегически важные для газоснабжения республики объекты 1 ноября текущего года.

На сегодняшний день выполнены строительно-монтажные работы здания газофракционной установки (ГФУ), головной газораспределительной станции, закуплены оборудования, осталось автоматизировать объекты.

Отметим, что техническое перевооружение ГФУ завода позволит производить дополнительную осушку природного газа перед подачей потребителям центрального энергорайона, тем самым увеличить надежность газоснабжения и извлечение из природного газа с 40% до 90% потенциального содержания пропан-бутановых компонентов, увеличив объемы производства СУГ до 16 тыс. тн в год.

Ввод же в эксплуатацию новой Головной газораспределительной станции производительностью 240 тыс. м3/час г. Якутска весьма важен для столицы, так как она заменит устаревшую ГРС, которая была введена в далеком 1967 году.

Также на встрече Алексей Колодезников призвал трудовой коллектив завода проявить сознательность, ответственность и активнее получать вакцину от Ковид.

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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