Осенью в Якутске введут в эксплуатацию газофракционную установку



В августе состоится первый проверочный пуск газофракционной установки, строительство которой ведется в рамках реконструкции якутского газоперерабатывающего завода. Вопросы ввода в эксплуатацию стратегического объекта обсудили на выездном совещании АО «Сахатранснефтегаз» с генеральным директором Алексеем Колодезниковым.

В настоящий момент ведутся работы по автоматизации объекта, наладке пожарной сигнализации, а также по электроснабжению, технологической связи. Территорию благоустраивают. Сооружение будет оснащено автоматической углекислотной станцией пожаротушения, сообщил Алексей Колодезников.

Проект важен с точки зрения бесперебойного газоснабжения потребителей газа центрального энергорайона. Кроме того, завершение работ и окончательный ввод в работу ГФУ позволит в том числе увеличить производство объемов сжиженного углеводородного газа. В августе состоится первый проверочный пуск установки, к этому времени все работы должны быть завершены, – рассказал в своем телеграм-канале руководитель газовой компании.

Газоперерабатывающий завод эксплуатирует Линейно-производственное управление магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Газофракционная установка (ГФУ) и резервный узел редуцирования (РУР), введенный в эксплуатацию в ноябре 2021 года – это единый технологический комплекс.

Напомним, что 13 ноября глава республики Айсен Николаев и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников дали старт резервному узлу редуцирования, который полностью заменил собой газораспределительную станцию, введенную 1967 году и работавшую на пределе своих возможностей.