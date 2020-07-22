Осенью начнется выдача новых удостоверений многодетных семей

Для реализации прав отцов многодетных семей при оказании мер государственной поддержки, укрепления престижа отцовства в обществе, ответственности отцов в воспитании детей и сохранения семейных ценностей в удостоверение многодетных семей Якутии теперь включены оба родителя многодетной семьи.

Включение отцов в удостоверение многодетных семей существенно облегчит приобретение субсидированных авиабилетов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с круглогодичным периодом действия без предъявления иных документов, где основным документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение многодетной семьи.

В настоящее время объявлены конкурсные торги на изготовление и поставку нагрудных знаков и удостоверений нового образца с включением обоих родителей многодетной семьи. С учетом подведения итогов аукциона и изготовления продукции выдача новых удостоверений и замена действующих удостоверений по заявлению родителей многодетных семей будет осуществляться Управлениями социальной защиты населения по месту жительства заявителей с сентября 2020 года.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 июля 2020 г. № 1329 внесены изменения в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 5 июля 2013 г. № 2162 «Об учреждении нагрудного знака многодетным семьям в Республике Саха (Якутия)». Удостоверения многодетных семей, выданные до вступления в силу настоящего Указа, являются действительными при предъявлении по месту требования, и подлежащими замене только по заявлению родителей (усыновителей) многодетной семьи.

Нагрудный знак и удостоверение многодетным семьям выдаются в одном экземпляре с фотографиями обоих родителей (усыновителей), состоящих в зарегистрированном браке, либо единственному родителю (усыновителю), воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии их обучения в образовательных организациях общего, среднего или высшего образования по очной форме, либо прохождения детьми военной службы по призыву.

В Порядок выдачи нагрудного знака и удостоверения внесены изменения в части сокращения сроков получения, а также продления срока действия удостоверения многодетных семей, расширены способы подачи заявлений и необходимых документов через многофункциональный центр, либо в форме электронного документа посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.

Кроме того, предусмотрен порядок продления действия удостоверения многодетных семей, приема новых заявлений на выдачу в периоды повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации на территории Республики Саха (Якутия), с соблюдением установленных норм безопасности.