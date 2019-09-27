Осенняя ярмарка в Абырале удивляет своей фантазией

26 сентября в санатории «Абырал» прошла традиционная осенняя ярмарка «Осенние фантазии», организованная работниками санатория. Из года в год наша ярмарка становится обширнее, красочнее. В ярмарке приняли активное участие все работники санатория. Ежегодная ярмарка удивляет своей фантазией и изобретательностью и разнообразием.

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Что в прошлые годы, что ныне ярмарка пользуется большой популярностью у работников санатория. Выставочные столы ломились от богатого урожая и явств! Особенно отличился отдел младшего медицинского персонала, который представил разнообразные блюда, засолку, только разновидностей различного варенья насчитывалось более десяти.

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Были объявлены конкурсы на оригинальную поделку, осенний наряд, на оформление места и оригинальное блюдо. Оценивало работы компетентное жюри в лице Саргыланы Прокопьевой — заместителя главного врача по лечебной части, Варвары и Владимира Еремеевых — культурных организаторов санатория.

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Оформление выставки впечатлило! Работники санатория подошли к оформлению и представлению своего урожая творчески и постарались на славу! Здесь были представлены и Золушка на своей карете из тыквы, и госпожа Осень собственной персоной, и подсолнечное раздолье. Ярмарка прошла очень весело и динамично благодаря играм, песням и танцам.