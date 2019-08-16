Осенняя охота: Росгвардия напоминает…

В августе на территории Якутии открылся осенний сезон охоты. Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) напоминает о неукоснительном соблюдении правил оборота оружия, которые определены Федеральным Законом Российской Федерации «Об оружии» и «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Их несоблюдение влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование разрешений на право его хранения и использования.

Сотрудниками территориального Управления Росгвардии, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики во время охоты будут проводиться совместные рейдовые мероприятия по пресечению незаконной добычи объектов животного мира и установленных правил оборота оружия.

Охотникам необходимо помнить, что оружие во время транспортирования должно быть в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя. Владельцам оружия категорически запрещается ношение и использование оружия в состоянии опьянения. С собой необходимо иметь охотничий билет, лицензию на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, разрешение на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия и документы на него.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение правил техники безопасности, оружие держать нужно так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в сторону от людей, домашних животных или построек. Запрещается перемещаться с оружием в местах массового скопления людей, оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать оружие другим лицам.