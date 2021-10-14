Осенний мониторинг белого медведя в Якутии выявил редкий случай!
В Нижнеколымском районе госинспекторы Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в течение ряда лет ведут мониторинг белых медведей.
В этом году плановый рейд по мониторингу белых медведей начат с 25 сентября на побережье Восточно-Сибирского моря в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая» Нижнеколымского района. Наблюдение ведут старший госинспектор Руслан Слепцов и госинспектор Вячеслав Слепцов.
По словам Руслана Слепцова, за период наблюдений отмечены проходы по берегу моря около 20 взрослых медведей и 10 медвежат этого года рождения.
«Встреченные белые медведи в этом году, что удивительно, очень упитанные, выглядят хорошо, и поэтому не проявляли усердного интереса к людям и сразу уходили. Во время рейда нами была отмечена медведица сразу с тремя медвежатами — это большая редкость в природе. Слежение за сезонным перемещением особей планируем проводить до конца ноября на материковой части», — поделился старший госинспектор.
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