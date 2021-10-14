Осенний мониторинг белого медведя в Якутии выявил редкий случай!

В Нижнеколымском районе госинспекторы Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в течение ряда лет ведут мониторинг белых медведей.

В этом году плановый рейд по мониторингу белых медведей начат с 25 сентября на побережье Восточно-Сибирского моря в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая» Нижнеколымского района. Наблюдение ведут старший госинспектор Руслан Слепцов и госинспектор Вячеслав Слепцов.

По словам Руслана Слепцова, за период наблюдений отмечены проходы по берегу моря около 20 взрослых медведей и 10 медвежат этого года рождения.