Осенний ценопад в «Камельке»!

View this post on Instagram

Встречаем осень красиво! Мы объявляем "Осенний ценопад" в нашем магазине в ТЦ АЙСБЕРГ! ☝Внимание! Ценопад только на этой неделе. С 27 августа по 1 сентября. Магазин открыт до 21:00 вечера. Большие скидки на большой ряд посуды 😍😍😍 Если придёте на школьный базар, загляните рядышком в "Камелек". ТЦ АЙСБЕРГ 2 этаж. Те, кто выгодно закупился в ценопад в "Камельке" Айсберга также участвуют в розыгрыше подарков. 🍒Двойная выгода 👍 Про розыгрыш подарков подробнее смотрим в посте в сегодняшней ленте. Всех ждём на "Осенний ценопад" в магазин "Камелек" в ТЦ АЙСБЕРГ. ПРИЯТНЫХ И ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК 🙌 _____________________________ #камелек_идея_для_подарка #сделановякутии #камелекпосуда #камелек #камелёк #сахалыыиьит #сахаиhитэ #якутскаяпосуда #сахалыы #подаркиякутск #бэлэх #истинбэлэх #сахасирэ #якутия #вналичиивякутске #посудаякутск #сувенирыякутии #сувенирякутск #сейныеценности #сахасирэ #дьиэкэргэн #национальнаяпосуда #посуданародовмира #осеннийценопад #мирскидок #айсберг @aiceberg_ykt