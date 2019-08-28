28.08.2019
17:23
54
Экономика
Осенний ценопад в «Камельке»!
В магазине «Камелек» на 2 этаже торгового центра «Айсберг» объявлена неделя больших скидок! Вашему вниманию представлен огромный выбор национальной посуды, а также подарков и сувениров.
Внимание! Ценопад только на этой неделе, с 27 августа по 1 сентября.
Источник: На правах рекламы
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